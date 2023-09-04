Лукашенко уничтожил свиноводство 4.09.2023, 12:42

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Поголовье сокращается во всех областях.

Вопросы развития свиноводства обсуждались 4 сентября на совещании у Александра Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Он анонсировал выездное республиканское семинар-совещание по животноводству.

«Однако из-за специфики имеющихся проблем в свиноводстве мы сегодня отдельно рассмотрим ситуацию в этом важном направлении АПК, которое дает четверть от общего объема производства мяса (в стране. - Прим. ред.), - сказал Лукашенко — По результатам работы последних двух лет здесь отмечается отрицательная динамика, что вызывает у меня (надеюсь, и у всех у вас) большое беспокойство. Это привело к тому, что вопрос пришлось выносить на самый высокий уровень».

Он озвучил статистику, согласно которой производство (выращивание) свиней за два года снизилось более чем на 11%, или на 290 тыс. голов. Сокращение наблюдается во всех областях, а на Гомельщине — вообще в два раза.

Причины сложившейся ситуации — это грубые нарушения биологической защиты комплексов: недостаточная работа по борьбе с грызунами и птицей, проведению дезинфекции, обеспечению спецодеждой. Отмечаются проблемы с учетом свиней, факты приписок и сокрытия падежа.

«Давайте разберемся, в чем причина. Где нарушаются технологии? Где не реализуются санитарные мероприятия? Где влияет пресловутый человеческий фактор?» - обратился Лукашенко к участникам совещания.

Он считает, что для исправления ситуации требуются прежде всего соблюдение элементарных мер технологической и трудовой дисциплины, активизация селекционно-племенной работы, совершенствование рецептур комбикормов. К решению проблемных вопросов следует подключиться и белорусским ученым.

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