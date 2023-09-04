В Минском районе задержали 40 мигрантов из Индии 1 4.09.2023, 12:50

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иллюстративное фото

В Беларусь они въехали наземным транспортом из России.

Сотрудники управления по гражданству и миграции при поддержке ОМОНа нашли в Колодищах мигрантов из Индии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В частном доме белоруски проживали 40 иностранцев. В Беларусь они въехали наземным транспортом из России, а затем планировали перебраться в Латвию. Белорусских виз у них не было.

«Нелегалы привлечены к административной ответственности, приняты решения о принудительном выдворении их из страны. Задержаны для выяснения личности 14 человек, не имевших документов», — заявили в МВД.

В ведомстве также пытаются установить личность организатора канала незаконной миграции.

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