В Минском районе задержали 40 мигрантов из Индии

В Минском районе задержали 40 мигрантов из Индии1
- 4.09.2023, 12:50
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В Беларусь они въехали наземным транспортом из России.
Сотрудники управления по гражданству и миграции при поддержке ОМОНа нашли в Колодищах мигрантов из Индии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В частном доме белоруски проживали 40 иностранцев. В Беларусь они въехали наземным транспортом из России, а затем планировали перебраться в Латвию. Белорусских виз у них не было.
«Нелегалы привлечены к административной ответственности, приняты решения о принудительном выдворении их из страны. Задержаны для выяснения личности 14 человек, не имевших документов», — заявили в МВД.
В ведомстве также пытаются установить личность организатора канала незаконной миграции.