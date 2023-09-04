Степан Попов: Здесь детей не заставляют ходить по струнке и в одинаковой одежде 4.09.2023, 12:51

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Степан Попов

Белорусский самбист сравнил систему обучения в белорусской и польской школе.

Самбист Степан Попов поделился с «Трибуной» мнением об учебе 9-летней дочери в польской школе:

– Сразу, что отметила и Мирослава, и мы – это строгая дисциплина в белорусской школе: форма, график. Ничего не должно отвлекать. В Польше все по-другому. Бывает, что учительница может вместо одного урока просто вывести детей на улицу, на школьный двор, чтобы они побегали, выпустили пар. Плюс учительница сама передохнет, подышит воздухом. А потом все вернутся на занятия и продолжат обучение.

Мирославе это очень понравилось. И, снова же, ей очень по душе, что нет единой школьной формы. Дети ходят, в чем им нравится и в чем комфортно. Если хотят прийти в спортивном костюме – пожалуйста. Никто ничего тебе не скажет.

А еще ученики начальной школы несут свои мягкие игрушки - на переменах могут играть с ними. Нет такого, когда учителя кричат не бегать, требуют вести себя аккуратно и так далее, что встречается в Беларуси.

Мирославе очень понравилась свобода в поведении, самовыражении. Детей не заставляют ходить по струнке и в одинаковой одежде, – сказал Попов.

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