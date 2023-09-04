Молодая белорусская балерина покончила жизнь самоубийством 4.09.2023, 13:02

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Виктория Бурчак

Скоро должна была выйти ее книга «Одетта из кордебалета».

Молодая балерина Виктория Бурчак покончила с собой. Об этом сообщила журналист Инесса Плескачевская.

«Только что узнала страшную — по-настоящему страшную, потому что безвозвратную — новость: молодая артистка белорусского балета Виктория Бурчак добровольно ушла из жизни», — написала она.

Журналист рассказала, что балерина заключила договор с издательством, скоро должна была выйти ее книга «Одетта из кордебалета».

Причины, по которым девушка покончила с собой, она не сообщила.

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