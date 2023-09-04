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Шольц опубликовал первую фотографию после падения на пробежке

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  • 4.09.2023, 13:11
  • 2,274
Шольц опубликовал первую фотографию после падения на пробежке

Канцлер ФРГ заявил, что ему «не терпится увидеть мемы».

Олаф Шольц опубликовал первую фотографию после падения на пробежке. Канцлер Германии заверил, что на снимке все выглядит хуже, чем на самом деле.

«Не терпится увидеть мемы. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле», — написал он на своей странице в Instagram.

Накануне, 3 сентября, Шольцу пришлось отменить официальный визит в Гессен из-за полученных травм.

Канцлер оступился и упал во время пробежки в Постдаме в конце прошлой недели.

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