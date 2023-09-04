На трассу М1 под Ивацевичами посадили военный транспортный самолет 4.09.2023, 13:18

Движение на участке ограничили с 9.00 до 16.00.

Под Ивацевичами на трассе М1 приземлился военно-транспортный самолет Ан-26. За этим наблюдали глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин и руководитель МВД Иван Кубраков, сообщили в оборонном ведомстве.

Тренировка по посадке на аэродромный участок дороги проходит во время оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство — 2023». Оно началось в Беларуси 1 сентября и должно закончиться на этой неделе.

Судя по объявлению областной ГАИ, посадка самолета происходила на участке трассы М1 в районе между пересечениями с Р6 и Р43. То есть недалеко от Ивацевичей.

Движение на участке ограничили с 9.00 до 16.00, объезд организован по трассе Р2.

Напомним, совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ «Боевое братство — 2023» проходит на территории Беларуси с 1 по 6 сентября. Задействованы полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей.

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