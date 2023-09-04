Политика скрепоносной зуботычины Андрей Окунь

4.09.2023, 13:22

Андрей Окунь

Россияне отомстят Путину за неуважение и скотское отношение.

Проблема путинской власти заключается в том, что она слишком полагается на административный ресурс и насилие, забывая про инструменты «мягкой силы». Дубина, разумеется, помогает решить многие проблемы достаточно быстро, но такой подход, если им злоупотреблять, несёт в себе и минусы. Он не оставляет пространства, в котором режим может выглядеть хорошим в глазах населения, и людям становится всё сложнее проявлять к нему искреннюю симпатию.

Это как в споре. Вместо того, чтобы интеллектом и красноречием переманивать слушателей на свою сторону, власть просто бьёт в морду оппонентам. Соперник по дебатам едва успел рот открыть, а ему уже в табло летит массивная зуботычина. Круто и брутально? По первóй для массового зрителя — наверняка. Однако эта крутость быстро улетучивается, когда сторонний наблюдатель вдруг осознаёт, что для получения скрепоносной зуботычины в общем-то и не надо ничего говорить.

Похожая история случилась с народной артисткой России Лией Ахеджаковой. Стоило российским властям увидеть пожилую актрису на сцене с флагом Украины, так уже главное управление МВД по Москве начало в отношении неё проверку по статье о «дискредитации» армии. А ведь стоило всего лишь немного понаблюдать за ситуацией, и дождались бы комментариев от самой Ахеджаковой, которая сказала, что украинский флаг ей сунул в руку незнакомец. Но зачем мудрить, когда актриса и Навального поддерживала, и против боевых действий высказывалась, и Путина как-то не особо жаловала.

Политика мягкой силы, предполагающая способность государства привлекать, интересовать и влюблять в себя людей по доброй воле, хоть и является эффективной, при этом требует больших трудозатрат. Возможно, поэтому путинская вертикаль с каждым годом всё чаще ею пренебрегала. Зачем долго и кропотливо взращивать симпатии у населения, когда можно просто бить по морде каждому недовольному. Проблема лишь в том, что режим, полагающийся на грубые методы, как правило не заглядывает в будущее, полагая, что кулаков ему хватит на всех. А в этом будущем рано или поздно на горизонте вдруг поднимается зуботычина народная, страстно желающая одного: отплатить государю за неуважение и скотское отношение.

Андрей Окунь, Telegram

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