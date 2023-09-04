На «Гродно-Азот» остановили часть цеха аммиака 4.09.2023, 13:30

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На предприятии начали сжигать технологический газ.

Отделение синтеза цеха аммиак-3 остановлено в резерв с 3 сентября, сообщили на «Гродно-Азот». В Гродно должен быть виден факел сжигаемого технологического газа.

«При проведении остановки отделения синтеза, с целью утилизации горючих веществ входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке», — сообщило предприятие.

После вывода отделения синтеза из резерва сжигание газа прекратится.

Напомним, «Гродно Азот» планирует построить станцию очистки стоков, которые будут сбрасывать в Неман. А о прошлом горении «факела» сообщалось в апреле. Тогда над заводом мог появиться желтый дым — «лисий хвост».

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