закрыть
4 сентября 2023, понедельник, 14:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На «Гродно-Азот» остановили часть цеха аммиака

  • 4.09.2023, 13:30
  • 1,530
На «Гродно-Азот» остановили часть цеха аммиака

На предприятии начали сжигать технологический газ.

Отделение синтеза цеха аммиак-3 остановлено в резерв с 3 сентября, сообщили на «Гродно-Азот». В Гродно должен быть виден факел сжигаемого технологического газа.

«При проведении остановки отделения синтеза, с целью утилизации горючих веществ входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке», — сообщило предприятие.

После вывода отделения синтеза из резерва сжигание газа прекратится.

Напомним, «Гродно Азот» планирует построить станцию очистки стоков, которые будут сбрасывать в Неман. А о прошлом горении «факела» сообщалось в апреле. Тогда над заводом мог появиться желтый дым — «лисий хвост».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Школа имени товарища Балабы
Школа имени товарища Балабы Ирина Халип
В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин