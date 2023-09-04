Пилот «Формулы-1» с помощью прохожих вернул украденные часы за $630 тысяч

Пилот «Формулы-1» с помощью прохожих вернул украденные часы за $630 тысяч1
- 4.09.2023, 13:41
- 3,736
Карлосу Сайнсу удалось догнать грабителей.
Испанский пилот команды «Формулы-1» Ferrari Карлос Сайнс-младший стал жертвой ограбления в центре Милана, но благодаря прохожим смог вернуть украденные часы за $630 тыс. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Двое мужчин подошли к гонщику в центре города вечером 3 сентября и стянули с его запястья часы. Однако Сайнс вместе со своим компаньоном и несколькими прохожими бросились в погоню и смогли догнать преступников. Прибывшая полиция задержала грабителей, а гонщику помогла вернуться в отель.
The Sun пишет, что у Сайнса были часы Richard Mille стоимостью около $630 тыс.
Сайнс 3 сентября стал третьим в гонке Гран-при Италии в Монце, уступив рекордсмену серии Максу Ферстаппену и Серхио Пересу (оба — Red Bull).
В июле 2021 года часы Richard Mille сорвали с запястья гонщика Ландо Норриса после финала Евро-2020, когда он садился в свою машину у стадиона «Уэмбли».