Пилот «Формулы-1» с помощью прохожих вернул украденные часы за $630 тысяч 1 4.09.2023, 13:41

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Карлосу Сайнсу удалось догнать грабителей.

Испанский пилот команды «Формулы-1» Ferrari Карлос Сайнс-младший стал жертвой ограбления в центре Милана, но благодаря прохожим смог вернуть украденные часы за $630 тыс. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Двое мужчин подошли к гонщику в центре города вечером 3 сентября и стянули с его запястья часы. Однако Сайнс вместе со своим компаньоном и несколькими прохожими бросились в погоню и смогли догнать преступников. Прибывшая полиция задержала грабителей, а гонщику помогла вернуться в отель.

The Sun пишет, что у Сайнса были часы Richard Mille стоимостью около $630 тыс.

Сайнс 3 сентября стал третьим в гонке Гран-при Италии в Монце, уступив рекордсмену серии Максу Ферстаппену и Серхио Пересу (оба — Red Bull).

В июле 2021 года часы Richard Mille сорвали с запястья гонщика Ландо Норриса после финала Евро-2020, когда он садился в свою машину у стадиона «Уэмбли».

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