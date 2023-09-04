«Когда она увидит этот мой рисунок с нашими цветами и символами, ей будет приятно» 4.09.2023, 14:12

Как художник из Жодино воссоздает коллекцию протестных граффити в Польше.

Во Вроцлаве появился еще один бчб-рисунок. Его автор — художник из Жодино Евгений Литвинов. В Польше он воссоздает свою коллекцию протестных граффити, уничтоженных в родном городе.

— Во Вроцлаве я сейчас выполняю большой заказ, — рассказал EX-PRESS.LIVE художник. — А этой ночью я проснулся рано — решил встретить солнце. Мост Millennium Bridge или, как говорят поляки, мост Milenijny — это прекрасное место для рассвета. Сюда, к тому же, любит приходить и встречать рассвет одна моя хорошая подруга, она тоже из Жодино. Наверное, когда она увидит этот мой рисунок с нашими цветами и символами, ей будет приятно...

Жодинец Евгений Литвинов хорошо известен в Беларуси и теперь уже в Польше. Он живет в Варшаве, а работает в разных городах — вместе с группой коллег занимается оформлением высоток в самых разных стилях. В свободное время Женя рисует в Польше и белорусские граффити, воссоздавая свою коллекцию, уничтоженную на родине. Такие уже есть в Белостоке, Вроцлаве, Варшаве.

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