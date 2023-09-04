Астрономы обнаружили новую экзопланету размером с Нептун 4.09.2023, 14:20

Ее физическое свойство трудно объяснить с помощью современной теории формирования планет.

Астрономы обнаружили новую экзопланету, физическое свойство которой трудно объяснить с помощью современной теории формирования планет. Она называется TOI-332b. Об этом сообщает Science Alert.

Отмечается, что на сегодняшний день человечество обнаружило и подтвердило существование более 5500 экзопланет. Их свойства, как радиус или расстояние до звезды, обычно распространены. Но иногда встречаются редкие явления.

Одна из областей таких редких явлений называется Нептуновая пустыня - область вблизи звезды, где нет планет величиной с Нептун. Но есть скудное количество экзопланет, расположенных прямо в ней.

Недавно открытый TOI-332b, вращающийся вокруг оранжевой карликовой звезды на расстоянии 727 световых лет от нас, точно подпадает именно под эти характеристики.

Измерения влияния, которое он оказывает на свет своей звезды, показывают, что он имеет радиус в 3,2 раза больше Земли (радиус Нептуна - 3,88 радиуса Земли) и вращается вокруг звезды раз в 18,72 часа.

Эти свойства сами по себе сделали бы TOI-332b объектом интереса, но есть еще кое-что. Гравитационное влияние позволило астрономам измерить массу экзопланеты. Она составляет 57,2 масс Земли. Нептун – 17,15 масс Земли.

Это означает, что TOI-332b имеет огромную плотность – 9,6 грамма на кубический сантиметр. Это одна из самых плотных масс экзопланет Нептуна из когда-либо найденных. Сам Нептун имеет плотность 1,64 г на кубический сантиметр. Земля – 5,51 грамма.

Моделирование также демонстрирует, что у экзопланеты огромное плотное железное ядро со скалистым покровом и тонким слоем гелия и водорода. Но атмосферы, как у Юпитера, нет.

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