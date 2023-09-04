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Невзоров: У Путина уже отработалась «просительная мимика»

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  • 4.09.2023, 14:26
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Невзоров: У Путина уже отработалась «просительная мимика»
Александр Невзоров

От этих сценок, у патриотов России обязательно должна начаться падучая.

Известный публицист Александр Невзоров прокомментировал встречу президента РФ с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом:

— У Путина уже отработалась «просительная мимика».

Конечно, он еще сохраняет некоторые приличия. В пояс, пока, размашисто не кланяется. Но ловко «цепляет руку» старшего и старается ее подольше удержать в своей. Это тоже из типового репертуара «просителя», которому удалось перехватить начальника «аж на крыльце».

Разумеется, не посмеет Путин Эрдогану напомнить и финт с внезапным возвращением командиров «Азова» и другие выходки турецкого владыки.

От этих сценок, у патриотов России обязательно должна начаться падучая.

Любопытно, как отреагируют сейсмические станции?

Ведь патриотов так много, что их коллективный припадок может и должен вызвать очень серьезные колебания грунтов.

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