Беларусь оказалась в хвосте зарплатного рейтинга среди стран ЕАЭС 4.09.2023, 14:51

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Уступаем почти всем.

Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата в первой половине 2023 году выросла во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом свидетельствуют данные отдела отраслевой и социально-демографической статистики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), обратило внимание информагентство BPN.

В России номинальная зарплата составила 915 долларов в эквиваленте (+12,7% к уровню января — июня 2022-го), Казахстане — 780 (+18%), Армении — 671 (+19,5%), Беларуси — 633 (+14,6%), Кыргызстане — 367 (+29,1%).

По данным ЕЭК, реальная зарплата (ее уровень высчитывается с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги) в годовом измерении больше всего выросла в Армении (+14,7%). Далее следуют Кыргызстан (+14,6%), Беларусь (+7,4%), Россия (+6,8%), Казахстан (+0,2%).

Самые высокие темпы роста номинальной зарплаты в 2022-м в сравнении с 2021-м были зафиксированы в Кыргызстане (+31,8%) и Казахстане (+23,8%). За ними следуют Армения (+15,5%), Беларусь (+13,1) и Россия (+12,6%).

В аналогичном сравнении реальных зарплат лидируют Кыргызстан (+15,7%), Казахстан (+7,7%) и Армения (+6,3%). В Беларуси и России этот показатель снизился на 1,8% и 1% соответственно.

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