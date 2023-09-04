«Вместо реальных инструментов — колесо баланса» 4.09.2023, 14:53

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Белоруска записалась на наставничество, а теперь пытается вернуть деньги.

Татьяна (имя изменено) очень долго находилась в поисках наставника. У нее есть свое маленькое дело, и ей нужно было прокачать продажи. В этой сфере она не новичок, но вот как именно продавать услуги онлайн — не понимала. Училась на курсах, уроках в YouTube и книгах. Наставник, по ее мнению, должен был дать готовые инструменты и систематизировать накопленные знания. Вместо этого «изменил мышление», составил колесо баланса, провел разбор жизненной позиции и предложил самой найти нужные ответы в интернете, пишет «Онлайнер».

— Я искала человека, который даст набор рабочих инструментов для моего бизнеса. Обычно они анализируют твой аккаунт в Instagram, дают советы по упаковке, привлечению аудитории и так далее. Мне нужно было увеличить продажи. С коучем я познакомилась на нетворкинге в Минске, она сказала, что у нее хороший опыт в продажах, мол, она сама из долгов выросла до какой-то там суммы. Маркетолог, скорее всего, дал бы мне больше знаний и стоил дешевле. Это моя ошибка, что я не проанализировала и обратилась к этому специалисту. Но она убедила меня, что может быть полезной и закроет все мои «боли», — рассказывает Татьяна.

— Четкой программы у нас не было, я сказала, что мне нужны инструменты продаж. «Все будет», — уверял меня коуч. Сам курс длился два месяца и проводился в группе из четырех человек. Стоимость — $900. Платить можно частями, так я и сделала и передала коучу половину суммы. Всего у нас должно было быть восемь встреч в онлайн- или офлайн-формате. На первую встречу она позвала меня попить кофе, я пришла.

Обсуждали личную жизнь и семейные вопросы, простая болтовня. На первых занятиях она дала нам следующие инструменты: обзванивать клиентскую базу, привлекать блогеров для сотрудничества, делать сторис в Telegram, рилс и прямые эфиры в Instagram. А еще мы составили колесо баланса. Все, — уверяет героиня.

— Для себя я сделала вывод, что не получу того, за чем пришла, и в конце первого месяца сказала, что выхожу из наставничества и прошу вернуть половину суммы ($200). В переписке выясняется, что она коуч по мышлению и мне его уже поменяла, а инструменты, за которыми я пришла, — так их можно найти самостоятельно в интернете. Что касается денег, так она принципиально никому их не возвращает. Я еще раз предложила ей вернуть $200 без лишней воды, но она провела свои собственные расчеты. Оказывается, тогда мы не просто пили кофе, а провели разбор моей жизненной позиции, а в остальном я сама виновата, так как делать нужно было «один в один», как она говорит.

Согласно ее расчетам, она должна мне 360 рублей — эту сумму перевала мне на карту, но меня это не устраивает. Таких наставников развелось слишком много, а как с ними работать и доказать, что, кроме «воды», я ничего не получила, и вернуть хотя бы половину — не знаю.

Юрист: «Условия исполнителем услуг не были соблюдены, можно обратиться в суд»

Журналисты обратились к юристу Татьяне Ревинской с тем же вопросом: «Что делать и как доказать, когда наставник занимается „инфоцыганством“, и реально ли получить уплаченные за такие курсы деньги обратно?»

— Вообще, при предоставлении образовательных курсов «работает» Кодекс об образовании, содержащий определения и признаки образовательной деятельности, репетиторства и т. д. В рассматриваемой ситуации важно понять, какую форму деятельности осуществляет данный индивидуальный предприниматель: коуч, оказывающий образовательные услуги; коуч, работающий онлайн/офлайн, не оказывающий образовательные услуги; лицо, оказывающие услуги по предоставлению доступа к онлайн-курсам (например, видео и текстовые файлы).

В первом случае Закон налагает на ИП определенные обязательства. В частности, такую образовательную деятельность могут осуществлять только организации и индивидуальные предприниматели. Со слушателями обучающих курсов ИП обязан заключить договор об оказании услуг при реализации образовательных программ на платной основе. В договоре ИП обязан предусмотреть порядок расчетов за обучение: расчеты можно проводить как в наличной, так и в безналичной формах. При этом при расчетах с учениками из Беларуси использовать иностранную валюту ИП не имеет права.

Для организации обучающих курсов ИП обязан утвердить учебно-программную документацию, определив в ней цели, задачи и содержание образовательной программы, сроки реализации, а также ознакомить с ней слушателей курсов по их требованию. Как мы видим, в рассматриваемой ситуации, со слов героини материала, все вышеприведенные условия исполнителем услуг не соблюдены.

В любом случае будет правильным первоначально направить исполнителю претензию для добровольного урегулирования ситуации, в противном случае — можно обратиться в суд.

По общему правилу заказчик вправе отказаться от договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Поэтому в рассматриваемой ситуации суду необходимо будет разобраться в правовой основе договорных отношений между сторонами, а последним — доказать объем и качество фактически оказанных услуг и их стоимость.

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