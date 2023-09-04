В Грузии запустили процедуру импичмента президента Зурабишвили 4.09.2023, 15:04

Саломе Зурабишвили

Процедуру инициировала правящая партия «Грузинская мечта».

В Грузии началась процедура импичмента президента Саломе Зурабишвили, которую инициировала правящая партия «Грузинская мечта», сообщает телеканал Imedi. Партия смогла собрать необходимые 50 подписей депутатов для подачи заявления в Конституционный суд.

Теперь Конституционный суд должен установить, нарушила ли президент Грузии основной закон, выехав в ЕС без разрешения правительства.

Напомним, в партии «Грузинская мечта» обвинили Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции Грузии. Причина — поездки президента страны в Европу, которые правительство не согласовало.

Ранее стало известно, что грузинское правительство не согласовало 10 зарубежных поездок Саломе Зурабишвили. В сообщении администрации указано, что, согласно Конституции Грузии, президент страны «осуществляет представительские полномочия во внешних отношениях только с согласия правительства Грузии, а реализация внешней политики страны находится в ведении правительства».

Саломе Зурабишвили возглавляет Грузию с 2018 года, она первая женщина-президент в истории страны. Долгое время жила во Франции и работала во французском МИД. Срок ее полномочий истекает осенью 2024 года.

Зурабишвили — лидер либеральной партии «Путь Грузии». Один из пунктов ее политики, который не поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», — отказ от любого сотрудничества с Россией, которую президент считает врагом Грузии.

Она поддержала мартовские протесты в Грузии против законопроекта об «иноагентах», продвигаемого правящей партией и, по мнению противников закона, написанного «под диктовку Москвы».

В мае Зурабишвили назвала провокацией решения властей России об отмене действия визового режима для граждан Грузии, введенного в 2000 году, и снятии запрета на прямые авиарейсы. Она потребовала ввести визы для россиян, поддержала протесты против возобновления авиасообщения с РФ и призвала к бойкоту грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая начала полеты в Россию. В ответ руководство авиакомпании объявило политика персоной нон-грата.

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