Прогноз по валютам: в сентябре ждем новых рекордов по доллару? 4.09.2023, 15:36

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Мнение аналитиков.

Закончился последний месяц лета, но на валютном рынке Беларуси и России пока не наблюдается охлаждения. Чего стоит ожидать от курсов основных валют, в традиционном прогнозе разбирался Myfin.

Волатильность сохраняется

На прошлой неделе в понедельник и вторник доллар США торговался ниже 3,20 рубля. Но к окончанию торговой недели курс доллара вновь пошел в рост и на выходных остановился на цене в USD/BYN 3,2270. Итого за неделю «бакс» прибавил +1,74%, с начала года рост курса доллара составляет уже +17,93%.

Российский рубль на белорусском валютном рынке за это же время так же минимально вырос на +0,18% и прошлую неделю закрыл по цене RUB/BYN 3,3560 за 100 российских рублей. С начала года просадка российского рубля к белорусскому составляет -11,30%.

Евро в последний день августа торговался на белорусском валютном рынке по EUR/BYN 3,5000. Официальный курс Нацбанка на выходные был установлен EUR/BYN 3,5113, то есть сохраняется потенциал роста объединенной валюты на коммерческом рынке.

Но возможен и разворот курса евро к снижению, поскольку в прошлую пятницу, 1 сентября, уже после закрытия торгов на БВФБ, была опубликована важная для финансового рынка статистика – отчет рынка рабочей силы в США NFP.

Хорошая статистика поддерживает доллар

Основные показатели отчета вышли в зеленом свете для доллара США, и валютная пара EUR/USD закрыла торги прошлой недели с существенной просадкой. Курс закрытия составил EUR/USD 1,0776, индекс доллара США DXY вернулся к росту и остановился на отметке 104,250 п.п.

Проблема в том, что мировой финансовый рынок сейчас в ожидании решений ведущих регуляторов в лице ФРС США и Европейского Центробанка по процентной ставке во второй половине сентября, и единого мнения пока не сложилось. Экономическая ситуация в мире достаточно противоречивая – от роста экономики в США до замедления в Китае и стагнации в Евросоюзе при сохраняющейся высокой инфляции, что заставляет инвесторов прибегать к политике выжидания и выходить из рисковых активов.

Это происходит на фоне роста доходности государственных обязательств по всему миру и в США в первую очередь. Доходность эталонных 10-летних трежерис прочно закрепилась выше 4,00% и к концу прошлой недели вернулась к росту. Это оказывает давление на пару EUR/USD, и не исключено, что на текущей неделе евро снизится и на белорусском валютном рынке.

Предпосылок для падения доллара нет

Доллар США остается в приоритете как на белорусском, так и на российском рынке. Там пока действуют все те факторы, которые оказывали давление на российскую валюту последние два месяца. Некий разворот просматривается к началу следующего месяца, потому что примерно с середины июля цены на нефть стабилизировались выше 70,00-75,00 USD/br по российскому сорту Urals. Это может привести к повышению предложения иностранной валюты на российском рынке. Как заявила руководитель Центробанка России госпожа Набиуллина на брифинге на прошлой неделе, экспортеры реализуют нефть и нефтепродукты за российские рубли, а валюту поддержит рост привлекательности рубля на фоне высоких депозитных ставок и снижения кредита. Поэтому на очередном заседании Совета директоров ЦБ РФ в сентябре допустимо минимальное повышение ключевой ставки.

С учетом сказанного на текущей неделе можно ожидать дальнейшего роста курса доллара США до отметки USD/BYN 3,2500. Курс российского рубля, возможно, останется около текущих значений, а курс евро минимально снизится.

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