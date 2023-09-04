Названы лучшие смартфоны в 2023 для фото и видео 4.09.2023, 15:53

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В рейтинг попали лучшие камерофоны «за свои деньги».

Если вы в поисках смартфона с упором на камеру, специалисты портала (XDA Developers собрали самые востребованные и топовые камерофоны 2023 года.

В рейтинг попали модели от Google, Samsung, Apple и Xiaomi. Как отмечается, они не только топовые аппараты с точки зрения фото и видео, но у них внутри стоит мощная «начинка» и все необходимые в 2023 году функции.

Samsung Galaxy S23 Ultra – лучший выбор для большинства. Он оснащен основной камерой на 200 МП и не одним, а сразу двумя зум-объективами (3Х и 10Х), а также сверхширокоугольным объективом, который одновременно служит как макро. А «фронталка» 12-Мп выдает качественные изображения в большинстве случаев.

Xiaomi 13 Pro – этот девайс выделяется тремя сенсорами по 50 мегапикселей каждый, которые китайская компания создала совместно с Leica. Еще он напичкан уникальными режимами от Leica, которых больше нет ни в одном флагмане на рынке.

Pixel 7 Pro – хоть он не имеет мощных объективов, как у конкурентов, программное обеспечение Google для вычислительной фотографии не имеет себе равных. Это идеальный смартфон типа «наведи и снимай».

iPhone 14 Pro / 14 Pro Max – лучший камерофон для фанатов Apple. Тройная камера с главным сенсором на 48 мегапикелей делает потрясающее снимки, особенно здорово картинка раскрывается в режиме Pro RAW. А что касается видеосъемки, флагману Apple нет равных на рынке.

Pixel 7a – лучший камерофон «за свои деньги». Здесь решает идеальное сочетание крутой оптики и лучших алгоритмов вычислительной фотографи. Фактически этот бюджетный «пиксель» способен на то же, что и Pixel 7 Pro, но стоит гораздо дешевле.

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