ВСУ провели блестящую контратаку под Купянском 4.09.2023, 15:57

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Российские захватчики не ожидали хитрого удара в тыл.

Вооруженные силы Украины провели довольно неожиданную для противника и оттого еще более успешную контратаку на Купянском направлении. Об этом рассказал автор телеграм-канала «Бахмутский Демон», который, по некоторым данным, является солдатом Сил обороны Украины.

По словам украинского бойца, российские захватчики не ожидали удара в тыл от ВСУ, поэтому понесли даже большие потери, чем изначально планировали нанести им наши воины.

«Под Купянском наши сходили в контратаку, местами убили п***ров, некоторые локации зачистили. П***ры испугались, потому что некоторые били по ним с тыла, они не ждали, а некоторые зашли в тыл и тупо убили», - написал автор телеграм-канала.

К слову, бои, о которых ведется речь, идут в районе административной границы Луганской и Харьковской областей. Именно на севере Луганщины россияне подготовили ударную группировку и попытались прорвать фронт. Впрочем, их наступление на том участке линии столкновения замедлилось и свои задачи они не выполнили.

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