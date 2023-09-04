Китайское охвостье в Кремле Телеграм-канал «СерпомПо»

4.09.2023, 16:15

Удав готовится к заглатыванию жертвы.

Примечательная история разворачивается в последние дни.

Китайский картографический сервис выпустил комплект карт, на котором остров Большой Уссурийский, вопреки договору о границе России и Китая, указан принадлежащим Китаю. Согласно международному праву, к Китаю относится только западная часть острова, восточная принадлежит нашей стране. Там находится посёлок Уссурийский с населением в 400 человек.

Наивно предполагать, что в Китае карты могли напечатать без ведома руководства этой страны. Следует исходить из того, что власти Китая это санкционировали.

Как же отреагировал российский МИД? Фронтвумен Мария Захарова сообщила, что «пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешен». Ни протеста, ни требований к Китаю привести свои карты в соответствие с положениями договора и проведённой демаркации границы.

Да и как возможно заявлять протест при зависимости от Китая, в которую много лет загоняли нашу страну Путин и Лавров своим «поворотом на Восток»? Венцом, которого явилось 24 февраля?

Китайский удав, похоже, медленно начинает готовиться к заглатыванию жертвы, начав с малого – формирования в Китае представления, что несмотря на договор и демаркацию границы, вопрос не закрыт. Этой цели и служат китайские карты о принадлежности острова Большой Уссурийский Китаю.

Причем, стоит только начать. В будущем, по мере ослабления загнанной политикой Путина-Лаврова в тупик России могут появиться и другие карты – с большими претензиями. Пока же, на сегодня, «маленькая ложь рождает большие подозрения».

Кроме того. Что касается многословного и пустого сообщения Захаровой о соглашении с Китаем, то ведь и с Украиной был подписан договор о границе. И не один. Крым признавался украинским и на бумаге, и в публичных заявлениях Путина. Затем Путин, Лавров и другие показали, что договорённости нашей страны ничего не значат – можно применять силу и менять границы в одностороннем порядке. Так почему, имея в виду лихую деятельность кремлёвских циников, они не ждут того же от Китая? Не сейчас. В будущем.

Между прочим, Индия выразила протест Китаю, потому что на выпущенных китайцами картах содержатся не только наглые территориальные претензии к России. К Китаю отнесены также индийский штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин. Реакция из Дели последовала незамедлительно.

Что называется, почувствуйте разницу, между независимой страной и китайским охвостьем в Москве. Только и умеют, что нападать на слабых из-за угла, бить в спину. Ни ума, ни расчета, одна подлость, трусость и стремление замазывать встающие проблемы.

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