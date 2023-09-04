«Здесь ты попросту можешь позволить себе больше всего, имея при этом огромный выбор» 4.09.2023, 16:22

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История молодого парня, переехавшего в Польшу.

Три месяца назад 26-летний Глеб уехал из Беларуси — с ним не продлили контракт из-за участия в протестах. Он быстро освоился в Белостоке — там полно белорусов. Но сейчас оказался перед выбором: возвращаться в Беларусь, чтобы продлить рабочую визу, или оформить вид на жительство, но закрыть себе дорогу домой, пишет ex-press.live.

Протестный строитель

После окончания колледжа Глеб работал строителем в одной из государственных организаций. По его словам, в 2020 году он периодически посещал акции протестов и оставлял комментарии к публикациям в СМИ.

— Я был один из немногих таких «протестных» людей, кто все еще продолжал работу. Полгода назад и со мной отказались подписывать контракт. В конечном счете я остался без работы и без определенного понимания, что вообще делать дальше, — рассказывает парень.

Около месяца Глеб отдыхал, а после этого еще примерно месяц пытался найти хоть какую-то работу у себя в городе. Но найти адекватную работу в небольшом городе хотя бы на 600 рублей, по его словам, просто невозможно

— Если честно, я немного даже отчаялся. Понятно, что в провинции ловить особо нечего. Была мысль уехать в Минск, все-таки объективно там больше возможностей, но я почему-то решил сделать выбор в пользу Польши, — говорит Глеб.

Парень подал документы на оформление рабочей визы через местное турагентство. Через месяц виза сроком на полгода была готова, и молодой человек отправился в Польшу.

— Благо, я ехал не «вслепую», уже год в Белостоке работал один из моих друзей. Ехал я, по большому счету, чисто по его совету к нему на работу. А работа эта очень напоминает ту, где я работал и в Беларуси — разного рода строительство, отделка и т.д., так что, в принципе, я был, как рыба в воде, — поясняет Глеб.

Показалось, что как будто и не уезжал

Молодой человек рассказывает, что в Белостоке ему долго привыкать не пришлось. Сам по себе он не привередливый, плюс ко всему ему во многом помогает его друг.

— Благодаря своему другу, я, наверное, и не страдаю от одиночества. Сейчас мы живем вместе в двухкомнатной квартире, съехались буквально через месяц после моего прибытия. А до этого я жил в хостеле. Из очевидных плюсов Белостока для всех белорусов — это сам факт наличия большого количества белорусов. В первый день мне показалось, что я как будто и не уезжал, польскую речь я слышал даже реже, чем русскую, — рассказывает Глеб.

Что касается цен на продукты и общего уровня жизни, то он отмечает, что в Польше оба показателя, конечно, заметно повыше, чем в Беларуси.

— В среднем я трачу порядка 250 (60$) злотых в неделю на продукты. Не говоря о каких-то развлечениях и вылазках в другие города. В основном, деньги, что остаются, стараюсь понапрасну не тратить, а откладывать, чтоб в будущем завезти или передать маме. В целом же, хочу отметить, что некоторые продукты в Польше дешевле, некоторые дороже, разница если и есть, то незначительная. То есть суть в том, что на свою зарплату здесь ты попросту можешь позволить себе больше всего, имея при этом огромный выбор, такая вот чистая конкуренция, — говорит Глеб.

«Как можно создать себе такую репутацию, что от тебя будут все закрываться»

По словам парня, сейчас он полностью адаптировался к новому городу, стране и людям. Единственный вопрос в том, что через три месяца у него заканчивается виза, и он не совсем понимает, что делать дальше.

— Если честно, то я бы не хотел полностью обрывать связь с Беларусью, я хотел бы навещать семью, друзей. Я думаю, что это нормальное желание. Сейчас я не могу решить, что мне делать: ехать в Беларусь и открывать новую визу или пробовать по работе открыть «карту побыта» (польский ВНЖ). В первом случае я на неизвестное время уеду из Польши, и мой друг рискует платить за квартиру один или вовсе съезжать, а во втором случае уже я рискую никогда больше не приехать в Беларусь. К тем, у кого есть иностранный ВНЖ, у властей сейчас вопросы, — поясняет Глеб.

Решение нужно будет принять в ближайшие два месяца.

— Конечно, я бы хотел остаться здесь, в Польше. Здесь я получаю порядка тысячи долларов, при возможности для меня открыт путь и в другие страны Евросоюза, где можно заработать еще больше денег. Но и в Беларусь я не хотел бы закрывать себе дорогу. Хотя, наше государство и без меня прекрасно с этим справляется.

Если Евросоюз и правда закроет границы, даже представить не могу, какое количество людей это просто подкосит. И как людям потом в Польшу ехать? Через Турцию, что ли? Просто невероятно, что в XXI можно создать себе такую репутацию, что от тебя будут все закрываться, — размышляет герой.

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