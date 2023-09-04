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«Байрактар» снова подорвал российских военных: видео ракетного удара

  • 4.09.2023, 16:34
  • 2,720
«Байрактар» снова подорвал российских военных: видео ракетного удара

Оккупантов накрыли на юге Украины.

Подавив российские средства противовоздушной обороны, украинские военные все более активно начинают использовать ударный беспилотник «Байрактар». Накануне в Интернете появилось второе за сутки видео уничтожения российских военных и техники с использованием беспилотника. 

На новом видео «Байрактар» наносит ракетно-бомбовый удар по российскому грузовику во время боевого задания на Юге Украины. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

OSINT-аналитики смогли геолоцировать точное место, где был нанесен военно-воздушный удар по россиянам. Оккупантов накрыли в населенном пункте Покровское (юг Николаевской области) в непосредственной близости от Кинбурнской косы. На опубликованных кадрах беспилотник фиксирует цель, после чего ракета прилетает по россиянам, а припаркованный у посадки грузовик взлетает на воздух.

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