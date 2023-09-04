У российского бизнесмена забрали имение, где создавали музей белорусской шляхты 4.09.2023, 17:04

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Предприниматель будет судиться.

У российского бизнесмена белорусского происхождения Павла Подкорытова забрали имение Подороск под Волковыском, где шли восстановительные работы и создавался музей истории белорусской шляхты, собирались организовать гостиницу, кафе и сувенирную лавку.

Как пишет в Facebook Подкорытов, районный суд решил расторгнуть договор якобы «из-за невыполнения условия по вводу объектов в хозяйственный оборот». Бизнесмен приобрел имение, памятник архитектуры конца XVIII века, в 2013 году. Он тогда выучил белорусский язык.

Павлом Подкорытовым было создано частное предприятие «Маёнтак Падароск», которое и занималось восстановительными работами. Однако осенью 2022-го в рамках уголовного дела о неуплате налогов задержали нескольких его сотрудников (их освободили весной 2023-го), счета заблокировали, а имущество описали.

Бизнесмен считает решение Волковысского районного суда незаконным и будет его обжаловать.

В соцсетях отмечают, что сначала советские власти забрали имение у хозяев в 1939-м, а в 2023-м второй раз его забрал режим Александра Лукашенко.

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