Российские чиновники проигнорировали призыв Путина 4.09.2023, 17:17

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Более 10 миллионов долларов ушло за границу.

Российские госструктуры решили закупить 151 автомобиль иностранного производства за 1,5 миллиардов российских рублей (более 10 миллионов долларов), несмотря на призыв Путина пересесть на отечественные машины.

Об этом сообщает российский Telegram-канал «Агентство. Новости».

Отмечается, что 3 августа Владимир Путин на совещании по развитию промышленности заявил, что все российские чиновники должны ездить по отечественным автомобилям. Он уточнил, что ответил отказом по просьбе министерств, ведомств и управления делами президента продолжить закупку иномарок.

Однако, несмотря на слова президента, через месяц российские органы власти, госучреждения и госкомпании приступили к закупке 151 иномарки и намерены потратить на это 566 млн рублей.

По данным агентства, более 75,5% из закупленных для власти автомобилей (114) производства китайских компаний, остальные 24,5% (37) выпускают автоконцерны из других стран, таких как Япония, Корея, Чехия.

Самую дорогую машину покупает компания с госучастием Энерготранс – за корейский седан бизнес-класса Genesis G90 заплатит 19,5 млн рублей. По более чем 10 млн рублей за машину также готовы заплатить федеральное госучреждение «Центррегионводхоз» (Genesis GV80 за 11,4 млн рублей), компания с госучастием Транспортная компания «Русгидро» (Toyota Land Cruiser 300 за 14,8 млн рублей) и федеральная «Главрыбвод» (G 157 000 000 рублей).

«Среди заказчиков иномарок после слов президента оказались в том числе генпрокуратура России, инженерно-технический центр минобороны, южное таможенное управление, главное управление региональной безопасности Московской области, департамент по делам ОО, ЧС и пожарной безопасности Москвы, автобаза правительства Ленинградской области», - говорится в сообщении.

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