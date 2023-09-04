Синепалый хотел бы быть в Сочи, но оказался в свинарнике 1 Телеграм-канал «Ник и Майк»

4.09.2023, 17:23

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Где самое место.

Польша отказалась наблюдать за учениями. Абсолютно логичный шаг. Жози уточнила, приглашали именно того, кого в тот же день показали в шедевре от КГБ-ТВ в прайм-тайм. Приглашали на один день, а фактически – на несколько часов. То есть речь шла о дешевой показухе, наблюдение за которой не дало бы ровным счетом ничего. И приглашали человека, которого только что назвали самым шпионистым шпионом, чтобы он что? Шпионил за учениями?

Наблюдать за учениями агрессора тоже занятие так себе. Не интересно, не информативно и в ущерб репутации. Тем более, что тосты на учениях тоже возносятся, за то самое «боевое братство» и «во славу руzzкого оружия». И еще много какие.

Тем временем синепалый настолько не испугался ультиматума, что количество нелегальных мигрантов на границах резко сократилось. Но второй фактор – «Вагнер» - вне его зоны контроля. Ждем провокаций.

А еще нужен саммит с окурком. Но в Сочи сегодня Таип Реджеп Эрдоган. За визитом синепалый следит пристально, но делает вид, что больше его интересуют свинарники и проблемы привеса хрюшек. Хотел бы быть в Сочи, но оказался в свинарнике, где самое место.

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