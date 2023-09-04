Питает мозг, нормализует давление и защищает глаза: эту зелень стоит добавить в рацион 4.09.2023, 17:29

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Диетологи назвали самый распространенный и питательный вид овощной зелени.

Осенью многие стараются есть больше полезных сезонных овощей, и шпинат - одно из растений, которые стоит добавить в рацион. Он подходит для салатов, пасты, омлетов, супов, смузи, выпечки и других популярных блюд. Диетологи Марисса Мешулам и Райан Гейгер рассказали изданию Real Simple, какими удивительными свойствами обладает эта зелень.

Шпинат богат антиоксидантами

В шпинате содержатся лютеин, бета-каротин и витамин С. Эти полезные антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы - молекулы, которые повреждают клетки и вызывают окислительный стресс. Этот процесс связан с большим количеством хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа и болезни сердца. Антиоксиданты в шпинате и других овощах помогают бороться со свободными радикалами, предотвращают окислительное повреждение и поддерживают здоровье клеток.

Шпинат поможет контролировать давление

Шпинат — хороший источник калия, который помогает снизить артериальное давление, расслабляет кровеносные сосуды и нормализует солевой обмен. Также шпинат является богатым источником фолиевой кислоты и магния, двух питательных веществ, которые увеличивают выработку оксида азота - молекулы, которая участвует в снижении давления.

Шпинат питает мозг

Согласно журналу Neurology, ежедневный прием всего одной порции шпината или другой листовой зелени может замедлить возрастное снижение когнитивных функций. Это связано с высоким содержанием в нем лютеина, бета-каротина и витамина К, которые защищают клетки мозга, уменьшая окислительный стресс и нейровоспаление.

В шпинате много железа

Шпинат является источником железа, насыщает клетки эритроцитов гемоглобином. Эти клетки отвечают за доставку кислорода ко всем вашим органам и тканям, поэтому они очень важны.

Существует два типа железа: гемовое, которое содержится в продуктах животного происхождения, и негемовое, которое содержится в растительных продуктах, включая шпинат. Организм не усваивает негемовое железо так же хорошо, как гемовое, но вы можете увеличить его поглощение, сочетая шпинат с продуктами, богатыми витамином С. Ешьте его с брокколи, сладким перцем и помидорами.

Шпинат полезен для здоровья кишечника

В шпинате много клетчатки, которая поддерживает здоровье кишечного микробиома и способствует нормализации пищеварения. Он буквально увеличивает объем стула, облегчая его прохождение и потенциально облегчая запоры. Нерастворимая клетчатка в шпинате также связана с повышенным чувством сытости после еды.

Шпинат защищает глаза

Морковь — не единственный овощ, который приносит пользу глазам. Шпинат содержит антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которые связаны с витамином А. Оба питательных вещества помогают защищать глаза от солнца, снижая риск возрастных заболеваний, включая дегенерацию желтого пятна (макулодистрофию) и катаракту.

Но лютеин и зеаксантин являются жирорастворимыми питательными веществами, потому им нужен жир, чтобы усваиваться организмом. Сочетайте шпинат с оливковым маслом, авокадо, семечками, орехами или жирной рыбой.

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