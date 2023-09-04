Российский вертолет Ка-52 упал в Азовском море 3 4.09.2023, 18:14

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На борту «Алигатора» находились два члена экипажа.

Очередной вертолет Ка-52 россиян потерпел крушение в акватории Азовского моря. Пилоты, по предварительным данным, выжили. Об этом сообщает один из российских Telegram-каналов

«Вертолёт упал утром 1 сентября в акватории Азовского моря, примерно в 1,5 километрах от береговой линии. По предварительной версии, причиной падения стали сложные метеоусловия - в районе был сильный туман», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на борту Ка-52 находились два члена экипажа. Их эвакуировали в ходе спасательной операции.

Добавим, Ка-52 «Аллигатор» (по классификации НАТО - Hokum B) - российский боевой вертолет, для разведки, целеуказания и координации действий группы боевых вертолетов. Является командирской машиной армейской авиации, способной поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

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