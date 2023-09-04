«На границе люди не понимали, что происходит, и нервничали» 2 4.09.2023, 18:21

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Белорус эмоционально рассказал, как пытался пересечь границу с Литвой.

Телеграм-канал Dzik Pic привел историю подписчика, который 3 сентября пытался выехать из Беларуси в Литву.

Молодой человек с женой живут в Польше, но возвращаться туда семья решила через литовскую границу.

— Посмотрели, что люди сутками стоят на погранпереходе в Бресте, потому решили ехать через Литву — там обычно 20-30 машин в очереди. Но оказалось, что на погранпереходе «Каменный лог — Медянинкай» творится какой-то ужас. Мы приехали в 13 часов и были в очереди примерно 50-ми, к 19 часам мы стали 14-ми, а потом и вовсе началась жесть. За час в лучшем случае пересекали границу два автомобиля. Люди в очереди не понимали, что происходит, и нервничали.

Мы так прождали до часа ночи, потом выехали из зоны ожидания на белорусский паспортный контроль и спросили, сколько так можно простоять. Нам ответили, что стоит рассчитывать примерно на восемь часов.

Терпение лопнуло: мы сняли жильё и поехали спать в Островец. В 10 утра проверили — ничего особо не изменилось. Из зоны ожидания выпускали людей, которые 3 сентября в 14 дня заезжали. То есть за прошедшие 9 часов из живой очереди выехали только 10 авто.

Я даже звонил в дежурную службу белорусской таможни: там тоже сказали, что это якобы «Мядининкай» так плохо пропускает.

Сегодня я заново занял очередь на Каменном логе, потому что вроде очередь пошла гораздо быстрее: за 4 часа около 70 машин пропустили, а «Бенякони» и «Котловка» все ещё «стоят». Жену оставил в Островце в гостинице, потому что она беременна и плохо переносит такое ожидание. Договорился, что такси её подвезёт к концу очереди, либо, если всё повторится, то поедем в Минск и будем на самолёте вылетать.

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