Ученые создали источник энергии, позволяющий долго жить в космосе 4.09.2023, 18:32

Луна сама по себе содержит много ценных ресурсов.

Исследователи из Университета Бангора, Великобритания, создали ядерные топливные элементы размером с маковое зернышко, которые производят энергию, необходимую для поддержания длительного пребывания астронавтов на первой базе на Луне, передает BBC.

Сейчас США и Китай планируют создать свои базы на Луне уже в начале 2030-х годов. Поэтому ученые всего мира активно работают над тем, чтобы создать источники энергии, которые позволят астронавтам находится на Луне длительное время. Луна сама по себе содержит много ценных ресурсов, которые можно использовать для современных технологий. А еще спутник Земли является своеобразным трамплином для первых пилотируемых полетов на Марс. В некоторых частях Луны температура может опускать до уровня в минус 248 градусов Цельсия, ведь здесь нет атмосферы, которая могла бы удерживать тепло.

Теперь же стало известно, что ученые из Университета Бангора создали ядерные топливные элементы, которые могут стать источниками энергии для будущих баз на Луне. Таким образом, как считают ученые можно обеспечить долговременное присутствие астронавтов на спутнике Земли. Исследователи надеются полностью протестировать новый источник энергии в течение следующих нескольких месяцев. Ученые уже отправили ядерные топливные элементы для испытаний компании Rolls Royce, которая создала ядерный генератор энергии и эти элементы можно использовать для его питания.

Генератор представляет собой портативное устройство размером с небольшой автомобиль, который можно отправить на ракете-носителе на Луну. Ученые считают, что этот генератор будет полностью готов к работе уже к 2030 году и его смогут использовать астронавты. Хотя ученые считают, что что такие ядерные генераторы можно будет использовать и на Земле, например, в зонах стихийных бедствий, когда нет электричества.

Также исследователи из Университета Бангора работают над созданием термоядерного двигателя для космических ракет, которые смогут доставить астронавтов на другие планеты Соленной системы за короткое время. Например, на Марс с нынешними технологиями нужно лететь более 9 месяцев, а новые ядерный двигатель позволит сократить это путешествие до 4 месяцев, говорят ученые.

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