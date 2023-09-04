Bild: Контрнаступление ВСУ набирает обороты за счет убойного оружия из США 1 4.09.2023, 19:02

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Украинские бойцы сочетают артиллерийские обстрелы с обычными гранатами и атаками беспилотников.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины набирает обороты за счет использования кассетных боеприпасов, полученных от союзников из США. Об этом пишет военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Репке.

Российская армия больше года имела огневое превосходство по всему фронту в Украине, ВСУ в основном наносили в ответ лишь точечные удары, поскольку боеприпасы всегда были в дефиците. Однако в последние дни, по мнению военного обозревателя, картина стала резко меняться: теперь именно украинская армия накрывает скопления российских войск артиллерийским огнем.

Этому способствуют не только более 400 155-миллимитровых артиллерийских орудий, предоставленных западными странами, но и переданные из США в больших количествах кассетные боеприпасы.

Многочисленные видеозаписи, сделанные украинскими беспилотниками, свидетельствуют о том, что кассетные снаряды применяются ВСУ повсеместно. По подсчетам Репке, украинские военные используют до пяти кассетных боеприпасов на группу российских солдат, сочетая артиллерийские обстрелы с обычными гранатами и атаками беспилотников.

Отметим, что ВС РФ применяют кассетные снаряды с самого начала вторжения в Украину.

Репке отмечает, что если в начале контрнаступления украинские войска в основном шли в атаку небольшими группами под прикрытием танков, то теперь они больше полагаются на подавление противника артиллерийским огнем.

«Иногда нам требуется десять-двенадцать артиллерийских снарядов, прежде чем хорошо защищенное пулеметное гнездо противника будет вскрыто», - говорит один из бойцов ВСУ.

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