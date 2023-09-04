Как сейчас автобусы из Беларуси проходят границу с Литвой 4.09.2023, 19:30

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Белорусам приходится внимательно планировать маршрут.

Закрытие двух из шести пунктов пропуска на рубеже с Литвой из-за режима Лукашенко в перспективе создает новые трудности для белорусов, которые по разным причинам часто ездят в Европу. Вопрос обостряется и на фоне единственного погранперехода, который оставила Польша.

Сокращение возможностей увеличивает вероятность еще большего ожидания на границе. Tochka.by поговорила с белорусом, который отправился в Белосток через Литву, спустя неделю после уменьшения количества пунктов пропуска.

Речь идет о поездке на автобусе как самом «скоростном» способе пересечения границы, не считая велосипеда.

Стандартные пять часов

Федор (имя изменено) из Минска. Понимая, что потоки тех, кто едет из столицы, скорее всего, перераспределятся на «Каменный Лог» и «Котловку», он сначала отправился в Гродно, где изначально спланировал ночлег.

Он заранее забронировал место на маршрутку Гродно-Белосток, к слову, в день закрытия пунктов пропуска «Шумскас» («Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»). А в путь отправился через семь дней.

На первую платформу гродненского автовокзала приехал весьма комфортный удлиненный микроавтобус на 20 мест. Пока водитель проверял у всех визы и собирал оплату (90 рублей с человека), время отправления 9:00 сместилось на полчаса и на пункт пропуска «Привалка» маршрутка прибыла к 10:00.

Как водится, для пассажирского транспорта своя колея и, минуя очереди из грузовиков и легковушек, Федор и еще 18 пассажиров быстро оказались у стартовой линии.

Впереди за шлагбаумом был виден крупногабаритный автобус, который выехал из Гродно в Варшаву на 40 минут раньше. На нейтральной полосе оба водителя «догнали» транспорт, который вез людей в Вильнюс.

Правда, впоследствии автобусы взяли свое и вернули преимущество во времени.

Белорусскую границу маршрутка, в которой ехал Федор, прошла едва ли не за час (еще минут 20 ушло на ожидание перед въездом).

Не обошлось без обязательного пункта «программы» – Duty free. Водитель предварительно узнал, кто не везет алкоголь и сигареты, после чего купил нужное количество и раздал людям «с пустыми руками» (по нормам в ЕС можно ввезти один литр крепкого алкоголя и две пачки сигарет).

Весомую часть времени маршрутка провела в нейтральной полосе, ожидая зеленого сигнала с литовской стороны. К удивлению Федора, очередь скопилась даже из велосипедистов, которые проходят досмотр и оформление максимально быстро.

Время пришло и для маршрутки. Но паспортный и таможенный контроль в литовском КПП был очень медленным. Пограничник (женщина) и таможенник проверяли и легковушки, и автобусы.

И если на въезде всем разрешили сходить в туалет, то после предъявления паспортов и перед показом чемоданов водитель настоятельно просил оставаться всех в маршрутке, объясняя это тем, что «они не любят, когда кто-то ходит». В итоге на погранпереезд потратили пять часов.

Выбор есть – выбора нет

Затем всех ожидал трехчасовой «объезд» Беларуси из Литвы в Польшу. Федор признался, что ему сложно оценивать ситуацию, поскольку он впервые пересекает границу таким образом (когда-то был пятичасовой опыт ожидания в автомобиле на пути в Вильнюс через «Каменный лог»).

Но, по словам других пассажиров, предыдущие поездки туда и обратно занимали по восемь часов. На эту ушло восемь с половиной, что вполне укладывается в тенденцию.

Маршрутка прибыла на автовокзал Белостока в 17:00 (в 18:00 по белорусскому), хотя на это время был назначен обратный рейс.

Еще на нейтральной полосе Федор поинтересовался у водителя, как быстро можно было добраться из Гродно в польский региональный центр, когда работали «Брузги». Путь через границу с Польшей в Белосток до всего вот этого занимал около трех часов.

Пока стояли на границе, по разговорам и телефонным звонкам можно было многое понять. Пожилая женщина в этой маршрутке ехала в гости к сыну, молодая девушка – сдавать экзамен на знание польского языка, а обычный белорусский мужик обсуждал, что потом поедет куда-то дальше укладывать плитку.

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