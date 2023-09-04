Стало известно о серьезных провалах россиян на фронте в Украине 4.09.2023, 20:10

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Одно из них - на Бахмутском направлении.

Война в Украине продолжается - в течение суток на фронте произошло 22 боевых столкновения и попытка наступления российских оккупантов на Лиманском направлении.

Как говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Лиманском направлении российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

Также захватчики нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Ямполовки и Спорного Донецкой области, а артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бударков Харьковской области, артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

«На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов», - говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении оккупанты, в частности, нанесли авиационный удар в районе Авдеевки, а на Марьинском Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки.

«На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов», - сообщили в Генштабе ВСУ.

На Запорожском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Работиного и Степногорска Запорожской области, а артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг, в том числе нанес авиационные удары в районах Тягинки и Молодежного, а на Северском и Слобожанском направлениях совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

«В течение суток произошло 22 боевых столкновения», - отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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