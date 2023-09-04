Российские пропагандисты случайно выдали размещение ПВО возле резиденции Путина 4.09.2023, 20:24

Позиции «Панцирей» обнесли забором и построили подиумы.

Российский президент Путин разместил в 10 км от своей резиденции целую площадку средств ПВО. Как отмечает «Радио Свобода», кадры строительства площадки под «Панцири С-1» случайно попали в сюжет пропагандистов программы «Вести». Журналистам оставалось всего лишь определить геолокацию ПВО.

Площадка расположена рядом с поселком Заречье, где СМИ еще в январе 2023-го замечали эти установки, правда, размещенные в чистом поле. Но вскоре площадку сделали стационарной.

Сейчас же позицию «Панцирей» обнесли забором и построили для ПВО подиумы, которые заметны также на спутниковых снимках Planet.com от 3 сентября 2023 года.

Эти «Панцири» установлены менее чем в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огареве.

Помимо этого, журналисты изучили спутниковые снимки других площадок в Подмосковье, на которых в начале 2023 года установили системы ПВО для защиты российской столицы от дронов - на Новорижском шоссе и в районе аэропорта Остафьево.

Как сообщают журналисты, и там, и там позиции «Панцирей» претерпели похожие изменения: площадки были покрыты бетонными плитами, обнесены заборами, а сами «Панцири» поставили на подиумы.

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