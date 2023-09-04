Отрицательное сальдо внешней торговли товарами превысило в Беларуси $2 миллиарда 6 4.09.2023, 20:32

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Только за июль оно увеличилось на $532 миллиона.

Белстат раскрыл статистику внешней торговли товарами за январь – июль этого года. За это время импорт превысил экспорт на $2,1 млрд. Месяцем ранее отрицательное сальдо было меньше – $1,6 млрд, отмечает «Белсат».

За январь – июль Беларусь закупила за границей товаров на $2 млрд 138 млн больше, чем продала.

Торговля Беларуси со странами вне СНГ – сплошь убыточная (дефицит в $4 млрд 716 млн). Экспорт уменьшился на 6,7% год к году, а импорт увеличился на 67,8%.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами растет весь год. Только за июль оно увеличилось на $532 млн.

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