Буданов раскрыл детали спецоперации с российским вертолетом Ми-8 4.09.2023, 20:41

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Кирилл Буданов

«Как в кино».

Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, в интервью Крым.Реалии раскрыл детали спецоперации с вертолетом Ми-8. Украинские медиа 23 августа сообщили, что ГУР заманило в Украину пилота вертолета ВС РФ. По их данным, он приземлился в Харьковской области. Эта спецоперация продолжалась более полугода.

Буданов поделился информацией о поражении и уничтожении бомбардировщиков Ту-22. А еще рассказал об особенностях работы ГУР во время полномасштабной войны.

Спецоперация с российским вертолетом Ми-8

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что финал спецоперации с российским вертолетом Ми-8 уже состоялся. К годовщине Военной разведки 7 сентября выйдет фильм, в котором откроют некоторые подробности (фильм вышел 4 сентября, после записи интервью – прим.).

«Это первая удачная операция за всю историю Украины. Никто такого не сделал за это время», – отметил в интервью Буданов.

Смогли найти правильный подход

Он рассказал, что во время операции украинская разведка смогла устроить все так, чтобы незаметно всем вывезти всю семью российского пилота.

«Смогли найти правильный подход к человеку и сделать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит».

«Двух членов экипажа уничтожили, а пилот находится в безопасности».

«Это и реально, как в кино. Более полугода это все было», – так описывает спецоперацию Буданов.

По словам офицера, он всегда участвует в сложных операциях и контролирует их выполнение.

«Сложные – все», – уверяет он.

Уничтожение Ту-22

Поражением российских самолетов Ту-22 на аэродромах «Сольцы» и «Шайковка» занимались люди на территории РФ, с которыми, по словам Буданова, украинская разведка имела коммуникацию. Также он рассказал, что российские самолеты поразили небольшими дронами, квадрокоптерами.

Два ремонту не подлежат

«Два уничтожено, два поражено [самолета]. И очень незначительно еще один. Но я это даже не считаю... Поврежденные отремонтируют со временем. Два ремонту не подлежат».

По словам главы разведки, всего в воздушных операциях против Украины участвуют 436 российских самолетов.

«Это много. Но если вы спросите, сколько среди них Ту-22, это единицы будут. Ту-22 у них исправных оставалось около 31, теперь 29 – и минус два еще те, которые на ремонте будут находиться, то есть 27. То есть не так много тех, которые на самом деле летают», – сказал Буданов.

Построить новые подобные самолеты, по мнению Кирилла Буданова, Россия сейчас не может.

«Понятно, что невозможно [произвести Ту-22]. А что Россия создала из такого вооружения за все это время? Ничего. Это нереально», – объясняет Буданов.

Потеря агентов ГУР

«Есть значимые для нас потери. Многие погибли во время боевых действий. Это нанесло наибольшие потери нашему агентурному аппарату. Не их раскрытие, а физическое уничтожение в ходе боевых действий».

Агентов стало больше

Сейчас, по словам Кирилла Буданова, стало больше агентов и вербовать их стало легче, потому что количество людей, проходящих через силовые структуры, стало в разы больше.

- Многие люди призывают с улиц. С ними легче. Кроме того, все эти российские «Русский добровольческий корпус» и так далее – они имеют «жуткие» сети внутри страны. Поэтому стало работать гораздо легче.

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