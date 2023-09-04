Volvo представили суперкар будущего 1 4.09.2023, 20:58

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Авто имеет несколько уникальных особенностей, включая необычный дизайн.

На Международном автосалоне в Мюнхене 2023 Polestar представил концепт-кар Synergy. Новинка сочетает в себе три модели, созданные для конкурса дизайна. Об этом рассказали на сайте Autocar (перевод - «Фокус»).

Polestar Synergy получил футуристичный дизайн в стиле гоночного карта. Спереди расположена необычная двойная оптика и карбоновый сплиттер.

Сзади установлен аккуратный спойлер, который интегрирован в кузов авто. Под ним находится нестандартная задняя оптика, которая состоит из нескольких элементов.

В интерьере установлено только одно сиденье. Также в салоне есть гоночные ремни безопасности, цифровая панель приборов и множество дисплеев. Они отображают различную информацию, в том числе заряд аккумулятора и наружную температуру

Суперкар разработали инженеры Polestar совместно со студентами из разных стран мира. Их отбирали через международный конкурс.

Подробностей о силовой установке Polestar Synergy нет. Суперкар не поступит в серийное производство и создан в единственном экземпляре. Он демонстрирует направление бренда в создании будущих автомобилей.

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