В Минске водитель такси отказался везти сотрудницу милиции

В Минске водитель такси отказался везти сотрудницу милиции2
- 4.09.2023, 21:21
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Минчанин работает в компании «Яндекс».
В Минске силовики задержали водителя такси «Яндекс», отказавшегося везти по вызову сотрудницу милиции. Вероятно, в отношении него возбудили уголовные дела.
После задержания силовики записали с мужчиной «покаянное» видео, сообщает «Белсат».
«Недавно я получил заказ и там вышла девушка. Лейтенант. Сотрудница органов милиции. Я с ней разговаривал грубо, цинично. Оскорбил ее и отказался везти», – рассказывает таксист на видео.
Также его заставили признаться в том, что он якобы участвовал в протестах и перекрывал дорогу. Кроме этого, его обвинили в том, что он вывозил протестующих из эпицентров стычек с силовиками во время протестов.
В подписи к видео указано, что в отношении мужчины возбуждены два уголовных дела по неназванным статьям. Также в его телефоне якобы «обнаружены следы преступной деятельности» по статье о грубом нарушении порядка (ст. 342 УК).