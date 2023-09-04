В Минске водитель такси отказался везти сотрудницу милиции 2 4.09.2023, 21:21

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Минчанин работает в компании «Яндекс».

В Минске силовики задержали водителя такси «Яндекс», отказавшегося везти по вызову сотрудницу милиции. Вероятно, в отношении него возбудили уголовные дела.

После задержания силовики записали с мужчиной «покаянное» видео, сообщает «Белсат».

«Недавно я получил заказ и там вышла девушка. Лейтенант. Сотрудница органов милиции. Я с ней разговаривал грубо, цинично. Оскорбил ее и отказался везти», – рассказывает таксист на видео.

Также его заставили признаться в том, что он якобы участвовал в протестах и перекрывал дорогу. Кроме этого, его обвинили в том, что он вывозил протестующих из эпицентров стычек с силовиками во время протестов.

В подписи к видео указано, что в отношении мужчины возбуждены два уголовных дела по неназванным статьям. Также в его телефоне якобы «обнаружены следы преступной деятельности» по статье о грубом нарушении порядка (ст. 342 УК).

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