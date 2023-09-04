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Главный тренер «Ливерпуля»: Салах наш футболист и хочет здесь играть

  • 4.09.2023, 21:26
Главный тренер «Ливерпуля»: Салах наш футболист и хочет здесь играть
Мохаммед Салах
Фото: EPA

Клопп уверен, что египтянин останется в «Ливерпуле».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что звездный вингер Мохамед Салах останется в команде, отмечает sport.ua.

Сообщалось, что интерес к Салаху проявляет «Аль-Иттихад». Клуб готов предложить за вингера 200 миллионов фунтов, побив тем самым мировой рекорд – напомним, трансферное окно в Саудовской Аравии закроется 20 сентября.

«У меня никогда не было никаких сомнений в его приверженности этому клубу. Вы не можете себе представить, сколько шума поднялось и насколько спокойно мы к этому относимся. Он наш футболист и хочет играть здесь», – сказал Клопп.

В этом сезоне в составе «Ливерпуля» Мохамед Салах сыграл четыре матча, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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