В Беларуси школы настойчиво интересуются, чем сейчас занимаются выпускники 2 4.09.2023, 21:37

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Родители возмущены странными звонками.

Окончить школу в Беларуси — еще не значит навсегда с нею попрощаться. В последнее время в соцсетях и родительских чатах белорусы жалуются на то, что их терроризируют звонками и расспросами о судьбе детей, передает «Еврорадио».

— Звонят и учительница, и завуч, и соцпедагог, и утверждают, что ребенок (17 лет) обязан или учиться, или работать, и требуют документ, подтверждающий, где и что делает ребенок. И угрожают, что если не получат ответ, передадут дело в соцопеку, — жалуется в одном из таких родительских чатов Юлия.

Это не единичный случай. Родители говорят, что, когда они игнорируют сообщения и звонки, школа не сдается и пытается с теми же самыми вопросами достучаться до детей. Никакими нормами закона такое любопытство не объясняют. Говорят только, что школа несет ответственность за ребенка до 18 лет.

Родители возмущаются и считают, что это вмешательство в личную жизнь. Некоторые даже говорят: если школа так рвется нести ответственность за ребенка до 18 лет, то почему не она его кормит и одевает? Но есть и те, — правда, они в меньшинстве, — кто нормально относится к такому контролю. Мол, идея же неплохая, и вообще нормальная социальная ответственность — поинтересоваться судьбой выпускников, особенно если родители не слишком добросовестные.

— Такая практика существует уже много лет, это никакое не ноу-хау, — анонимно рассказывает белорусская учительница, работающая в школе в райцентре. — Раньше с этим не было проблем, особенно, когда у классного руководителя были хорошие отношения с родителями. Позвонить и расспросить, куда поступил или не поступил ученик, поздравить, подбодрить, что-то подсказать — почему нет? Школа хочет знать, кем хвалиться перед будущими выпускниками, как их поощрять.

Учительница говорит, что в их школе ученикам напоминают, чего достигли прошлогодние выпускники: поступили в БГУ, БНТУ или БГУИР — мол, гордимся, поощряем вас хорошо учиться.

— Этим же хвалятся перед райотделом образования. Сейчас от учителей требуют гораздо больше. И, соответственно, угрожают самим учителям. Если выпускник никуда не поступил после школы, то что им писать в отчете? Что плохо учили и все факультативы были напрасными? Что выпустили неприкаянного, беспризорного? — рассуждает собеседница.

Что на это говорят юристы? В целом требование сообщить, что делает ребенок после 11 класса, — не обязанность, невыполнение которой наказывается по закону.

— Родители правы, это частное дело. Ответственность за ребенка несут они, а не школа. Закон требует, чтобы ребенок получил общее среднее образование, но не обязывает сообщать о каждом шаге после школы, — комментирует юрист.

Что же на это говорят чиновники от образования? Журналисты позвонили на горячую линию комитета по образованию Мингорисполкома и спросили, почему школа так настойчиво интересуется судьбой детей.

— Они должны отслеживать детей, вышедших из их учреждения образования или до момента их поступления в учреждение высшего образования, или на работу. Это не прихоть какого-то сотрудника. Есть такое распоряжение о том, что школы должны предоставить сведения, куда делись дети, — объясняют в комитете.

Никакой ответственности за отказ предоставлять такие сведения о выпускнике в школу нет. Это право, а не обязанность. Ну, и головная боль школ, а не родителей и вчерашних школьников.

— Я все прекрасно понимаю, но они [школы — Еврорадио] выполняют конкретное поручение. Вас уже комиссия по делам несовершеннолетних совсем не интересует. Вы окончили школу, аттестат на руках имеете — все. Дальше уже решаете сами, — уверяют в Мингорисполкоме.

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