Зеленский посетил украинских военных в Донецкой области 4.09.2023, 22:02

Он вручил ордена защитникам Украины, которые проявили личное мужество.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Там он пообщался с украинскими военными. Об этом сообщает РБК-Украина.

В ходе визита он встретился с бригадами, которые защищают Украину в составе оперативно-тактической группировки «Донецк». Президента Украины сопровождали командующий морской пехоты и ОТУ «Донецк» Юрий Содоль и первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

- Важные доклады, проблемные вопросы, поставки, нуждающиеся в наращивании, создание вспомогательной системы менеджмента для обеспечения бригад, повышение мотивации наших воинов, - написал Зеленский.

Он пообщался солдатами восьми бригад, в том числе с командирами, насчет проблемных вопросов. Комбриги чаще всего вспоминали растущую потребность в БПЛА и антидроновых средствах, недостаточное комплектование подразделений личным составом и недостаток отдельных типов боеприпасов.

В то же время Зеленский и военные обсудили создание вспомогательной системы обеспечения бригад, которая возьмет на себя менеджерские функции и высвободит время командиров для боевой работы.

Глава украинского государства в ходе поездки присвоил звание Героя Украины командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты Командования морской пехоты Военно-морских сил ВСУ, подразделение которого обороняло Мариуполь. Также ордены Богдана Хмельницкого I-III степеней, «За мужество» III степени и княгини Ольги III степени получили защитники и защитницы Украины, которые проявили личное мужество.

Напомним, Зеленский уже неоднократно посещал Донецкую область, где продолжаются активные боевые действия.

Последний такой визит состоялся 14 августа. Глава украинского государства встретился тогда с солдатами нескольких бригад. Он хотел узнать точечные проблемы каждого из подразделений.

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