Водитель Volvo решил сыграть в очень опасные «шашки» на М1 1 4.09.2023, 22:13

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Видеофакт.

Этот ролик «Онлайнеру» прислал читатель Денис. Запись сделана еще 20 августа возле Барановичей на М1. На видеорегистратор мужчины попал водитель с весьма опасной манерой езды.

Автор записи двигался по правой полосе. Впереди него — грузовик. По левому ряду их опережали три машины, которые держали безопасную дистанцию между собой. Внезапно в кадре появляется Volvo. Он перестраивается вправо, а после резко вклинивается между двумя левыми машинами. До грузовика, кажется, остаются считаные метры.

Затем «спешун» снова возвращается в правый ряд и вскоре пропадает из кадра, видимо, опередив едущие впереди попутные машины.

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