«Вклиниваемся в оборону врага» 4.09.2023, 22:43

Эксперт - об успехах ВСУ возле Вербового и Новопрокоповки.

Украинские военные продолжают продвигаться в Запорожском направлении. Уже удалось вклиниться в оборону оккупантов. Об этом «24 каналу» рассказал украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Он отметил, что украинские военные успешно забили «клин» вплоть до второй линии обороны оккупантов. В настоящее время он постепенно расширяется.

Какая ситуация возле Новопрокоповки

Как отметил Коваленко, точную ситуацию на этом направлении, конечно, знают только военные. Однако была разная информация о том, что на одной из господствующих высот в северо-восточном секторе возле Новопрокоповки потеряло боеспособность подразделение 210 мотострелкового полка оккупантов.

- Остается актуальным вопрос, что там с господствующей высотой. Подразделения 210 мотострелкового полка отведены в населенный пункт. К востоку от Новопрокоповки находится подразделение 70 мотострелкового полка оккупантов, но их там недостаточно. И их даже усилили остатками подразделений 1430 и 1441 мотострелковых полков так называемых «территориальных войск», – рассказал Коваленко.

Последние два подразделения потеряли боеспособность. Но их не увели на восстановление, а бросили на позиции. Это свидетельствует, что около Новопрокоповки ситуация для оккупантов может развиваться плохо.

Ситуация возле Вербового сейчас тоже доподлинно неизвестна. Оттуда идет информация об успехах ВСУ, но сейчас она непроверенна.

Известно, что оккупанты сконцентрировали на этом направлении 47 отдельный разведывательный батальон и 100 отдельный разведывательный батальон. Это довольно неожиданно – затыкать оборону разведбатами. Очевидно, что и там в оккупантов могут быть проблемы с живой силой.

- Затыкать оборону разведбатами - вообще не функционал этих подразделений. Они не должны сидеть в окопе и отстреливаться. Это свидетельствует о серьезной проблеме российских оккупантов в этом секторе. Если разведчики должны держать окопы, это говорит, что ресурс у них, мягко говоря, на грани, – считает Коваленко.

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