Роман Свитан: Открыто окно возможностей для захода в Крым 5.09.2023, 0:57

Роман Свитан

Есть несколько условий, после выполнения которых ВСУ могут зайти в Крым.

Контрнаступление Вооруженных сил Укпаины продолжается, и для того, чтобы украинские военные зашли на территорию пока еще оккупированного россиянами Крыма, необходимо выполнить несколько условий.

Для захода на территорию полуострова, в частности, необходимо перерезать проложенный противником сухопутный коридор, рассказал известный украинский военный эксперт Роман Свитан.

«Основные силы брошены украинских войск... на выполнение основной задачи на этот год - это выход на азовское побережье, пересечение сухопутного коридора и заход в Крым, потому что до сих пор у нас еще окно возможностей для захода в Крым открыто», - заявил он.

По словам Свитана, до сих пор возможен выход на Армянск со стороны Херсона после форсирования Днепра, но он однозначно должен идти в паре с пересечением вражеского сухопутного коридора.

«Не имеет смысла, допустим, форсировать Днепр и идти на Армянск, заходить в Крым, если у нас не будет перерезан сухопутный коридор. И еще одно - уничтожен Крымский мост. Вот только тогда Крым становится таким мешком оперативным, где уже намного проще будет уничтожать россиян и оттуда их выдавливать…», - подчеркнул эксперт.

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