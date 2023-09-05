Как белорус добился от интернет-магазина возврата денег за бракованный товар 5.09.2023, 3:45

Он даже получил компенсацию за моральный вред.

Житель Каменца в одном из интернет-магазинов Минска приобрел жесткий диск стоимостью более тысячи рублей. Товар был доставлен курьером, но что-то пошло не так, пишет сайт ganc-chas.by.

Во время распаковки мужчина обнаружил, что жесткий диск имеет повреждения. Более того, после его установки оказалось, что диск вообще не работает.

Покупатель связался с отделом продаж интернет-магазина и сообщил о некачественном товаре. Мужчина попросил обменять жесткий диск, однако его претензии остались без внимания. Примечательно, что сам процесс распаковки мужчина снимал на камеру.

В результате вопрос о расторжении договора купли-продажи и возврате денег решался в судебном порядке. Ответчик отказался признавать исковые требования.

Для разрешения спорных вопросов была проведена судебная экспертиза радиоэлектронных устройств и электробытовой техники. Одна должна была дать ответ: имеются ли на жестком диске дефекты, находится ли он в работоспособном состоянии. Кроме того, выяснялись причины образования механических повреждений на жестком диске.

При исследовании эксперт пришел к выводу, что на жестком диске имеется дефект в виде фиксации блока магнитных головок. Он мог образоваться по причине механического воздействия на корпус, то есть иметь эксплуатационный характер. Такое происходит, в том числе, и при транспортировке товара.

Также было подтверждено, что на момент поступления на экспертизу жесткий диск находился в нерабочем состоянии. Продавец нарушил требования, установленные производителем для транспортировки товара, при несоблюдении которых аннулируется гарантия.

Суд Каменецкого района вынес решение, согласно которому договор купили-продажи расторгнут. Ответчик в лице интернет-магазина выплатит истцу затраченные деньги на приобретение товара и за проведение экспертизы. Также ответчику придется компенсировать покупателю причиненный моральный вред.

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