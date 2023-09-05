Какую цель в отношении РФ преследует Эрдоган?
- 5.09.2023, 5:05
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Президент Турции хочет сыграть роль до конца.
В Сочи 4 сентября встретились президент Турции Реджеп Эрдоган и хозяин Кремля Путин. Главной темой переговоров турецкого и российского лидеров станет зерновая сделка.
Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков сказал «24 Каналу», что Эрдоган пытается играть роль так называемого «миротворца» – единственного человека, еще способного о чем-то разговаривать и договариваться с Путиным.
«Он хочет сыграть эту роль до конца – она ему важна для его собственного политического реноме», – констатировал Гудков.
Путину нечего противопоставить Эрдогану
Президент Турции имеет много серьезных козырей для давления на российского диктатора. Это и Босфор – Дарданеллы, и транспортные коридоры, и логистический хаб торговли подсанкционными товарами. Поэтому Путину придется терпеть Эрдогана.
- Обострение военно-политической ситуации вокруг зерновой сделки в Черном море Путину совсем не с руки, поскольку там колоссальное превосходство сил НАТО. Там ему нечего ловить, – отметил Гудков.
Отметим, что зерновая сделка не действует с июля 2023 года. Украина с партнерами прибегла к временным решениям, однако они не разрешили проблему полноценного экспорта зерна морскими коридорами.