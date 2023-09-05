Российские туристы взвыли из-за хамства и космических цен в Крыму 5.09.2023, 7:54

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Ожидания не оправдались.

Россияне, еще недавно радовавшиеся аннексии Крыма, похоже, начинают разочаровываться. Люди массово жалуются на высокие цены, хамское отношение, качество мобильной связи и попытки развести на деньги, с которыми они столкнулись во время отдыха на украинском полуострове летом 2023 года.

Истории российские туристов опубликовал пропагандистский ресурс «Комсомольская правда».

«Ожидания не оправдались», – печально констатировали сторонники диктаторского режима Владимира Путина. Пропагандисты посетили железнодорожный вокзал Симферополя, чтобы услышать впечатления из первых уст.

«Хамство буквально везде, начиная от вашего вокзала и заканчивая таксистами. Кстати, эти постоянно пытаются обмануть и получить больше, чем нужно», – посетовал один мужчина.

Другая отдыхающая добавила, что, скорее всего, больше не вернется отдыхать в Крым. Ее шокировали высокие цены. Даже та же Турция, по словам женщины, обойдется гораздо дешевле.

«Говорили, что отельеры в Крыму снизили стоимость на 30%. Но, пожалуй, это только на бумаге, потому что по факту отдыхать у вас дороже, чем в Турции. Была бы нормальная возможность сейчас отдыхать в других местах, с радостью, поскольку в Крыму дорого…» – объяснила россиянка.

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