Бои в Брянской области: ликвидированы офицеры ФСБ 5.09.2023, 7:59

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Бойцы РДК совершили успешный рейд на территорию России.

Бойцы Российского добровольческого корпуса совершили очередной рейд в Брянскую область РФ. В итоге, они ликвидировали сразу двух офицеров ФСБ.

Представители РДК взяли на себя ответственность за ликвидацию двух сотрудников ФСБ. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

«Поздравляем ФСБ РФ с очередным «выдавливанием»! «Успешное отбитие атаки украинских ДРГ» не было бы таким успешным, если бы, как минимум, двое сотрудников ведомства не расстались с жизнью. Возможно, им стоило работать в отделе по борьбе с репостами (в ФСБ такой точно есть)», – заявили бойцы.

В конце они откровенно добавили, что уничтожение россиян было делом их рук.

«К слову, вы снова перепутали: ваших мальчиков/конторских мужиков разложили не «украинская ДРГ», а бойцы Русского Добровольческого Корпуса!» – заявили в РДК.

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