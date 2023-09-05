«Ник и Майк»: Транзитный ультиматум против Лукашенко сработал 2 5.09.2023, 8:09

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Дела у двух диктаторов идут неважно.

Дела на фронте идут настолько альтернативно успешно, что не состоится регулярная страшилка двух диктаторов для Запада — учения «Запад 2023», пишет телеграм-канал «Ник и Майк»:

— Учить некого и не на чем. Отмена этих учений прогнозировалась ранее британской разведкой. Для Украины это означает, что северного фронта пока не будет, что является подтверждением того, что на южном все совсем безрадостно для агрессора. Окурок сегодня назвал украинское контрнаступление провалом, правда, не уточнил чьим. Ахмет поможет. Брешь в обороне вокруг Работино растет вширь.

А в Беларуси синепалый в очередной раз арестовал нелегальных мигрантов. Вообще бизнес удобный. Сам завозит, сам арестовывает, когда нужно. Транзитный ультиматум работает. И его тоже нужно расширять - тактическое ядерное оружие и политические заключенные.

В рядах «Вагнеров» тоже изменения. Число медленно сокращается, но повышается доля наиболее опытных ветеранов.

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