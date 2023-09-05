Военные из Дагестана взбунтовались и отказались ехать в Украину 5.09.2023, 8:17

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Массовый бунт произошел прямо во время построения.

Порядка 20 военнослужащих войсковой части № 63354 в дагестанском Буйнакске отказались отправляться на войну против Украины. Командиры заставили их написать объяснительные, а затем стали добиваться возбуждения уголовного дела из-за отказа выполнить приказ.

О массовом отказе бойцов части, большинство из которых мобилизованные, сайту «Кавказ.Реалии» сообщили их родственники. По словам собеседников, около 20 человек отказались отправляться на фронт во время построения, где озвучили приказ выдвигаться в Украину. Часть отказавшихся ссылаются на состояние здоровья, но командование заявляет – даже категория «В» (ограниченно годен к военной службе) не является основанием для освобождения от отправки на фронт.

Несколько дней назад солдат заставили написать объяснительные, а теперь командование обратилось в военный следственный отдел для проверки и последующего возбуждения уголовного дела. Санкции грозящей им уголовной статьи предусматривают от трех до десяти лет лишения свободы.

«Ребятам прямо говорят, что поступили внутренние документы о том, чтобы никому не давали категорию «Д» (не годен к военной службе, основание для демобилизации – ред.). Начальник медицинской части им заявляет: у кого, предположительно, категории «А» или «Б», на военно-врачебную комиссию не направлять даже для проверки», – передает собеседник сайта «Кавказ.Реалии», пожелавший остаться анонимным.

Среди отказавшихся военнослужащих данной части – мобилизованный из Краснодара Алексей Абрамов. Несмотря на тяжелое заболевание и возможность ходить только на костылях, он был призван в армию и даже побывал в зоне боевых действий. Его супруга добилась возвращения в пункт постоянной дислокации части и проведения военно-врачебной комиссии, но Абрамова решили снова отправить на войну.

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