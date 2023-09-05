Премьер Албании рассказал анекдот о Путине и ликвидации Пригожина

Премьер Албании рассказал анекдот о Путине и ликвидации Пригожина4
- 5.09.2023, 8:20
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Случилось это на Стратегическом форуме в словенском Бледе.
Премьер-министр Албании Эди Рама рассказал анекдот, в котором намекнул на причастность Путина к убийству главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, пишет УНИАН.
На Bled Strategic Forum в Словении он спросил участников форума, знают ли они, что Россия хочет объединить разное время из-за большого расстояния между регионами, что создает проблемы.
«Премьер-министр идет к Путину и говорит: «Есть проблема. Моя семья была в отпуске, я позвонил им пожелать спокойной ночи, но у них уже было утро. Я позвонил Олафу Шольцу, чтобы поздравить его с днем рождения, но он сказал, что это будет на следующий день. Я позвонил Си Цзиньпину, чтобы поздравить его с Новым годом, но он сказал мне, что у них все еще старый год».
А Путин ему отвечает: «Да, такое случилось и со мной. Я позвонил семье Пригожина, чтобы выразить соболезнования, но его самолет еще не взлетел», — сказал Рама.