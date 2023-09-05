Перегнавший в Украину вертолет Ми-8 летчик раскрыл уникальные детали операции «Синица» 1 5.09.2023, 8:26

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И рассказал о проблемах в российской авиации.

Летчик российского вертолета Ми-8 Максим Кузьминов рассказал, что спецоперация «Синица», в рамках которой он перелетел в Украину, заняла полгода. Все это время он был на связи с ГУР, а его мать уже жила в Киеве.

В интервью журналисту и блогеру Владимиру Золкину он заявил, что перелет в Украину был его собственной инициативой. Основной причиной такого поступка он называет желание «отказаться от участия в военных преступлениях».

Подготовка к спецоперации началась в феврале-марте 2023 года. К тому моменту, добавляет летчик, его мать уже была в Киеве.

Кузьминов рассказал, что ко дню вылета 9 августа он «постоянно был на связи с украинской разведкой».

«На тот момент уже были обсуждены все возможные детали и маршруты. Самым выгодным оказался перелет именно из Курска. Во-первых, это было близко, во-вторых, не было других факторов, которые сильно препятствовали бы. У меня уже был готов чистый коридор для перелета», — рассказал летчик.

«Смогли найти правильный подход». Буданов рассказал, как удалось выманить российского пилота Ми-8 вместе с вертолетом в Харьковской области

Отвечая на вопрос, что будет дальше, он сказал, что ему выплатят $500 000 и сделают новые документы в рамках государственной программы.

Кроме того, Максим Кузьминов также поделился важной информацией о положении вещей, которое сейчас находится в российской авиации. В частности, он раскрыл, сколько российские власти платят пилотам за убийство в Украине, а также сколько его знакомых погибли на фронте в Украине.

Максим Кузьминов отметил, что после начала полномасштабного вторжения России против Украины погибли более 15 его знакомых пилотов. Он подчеркнул, что это были люди, которых он лично знал и с ними контактировал.

«Из моих знакомых, может, 15 – 20 человек. Прямо те, кого я лично знал и с которыми находился в каких-то отношениях. Не просто так, однажды видел», – рассказал он.

Кроме этого, он подчеркнул, что у России сейчас есть большой арсенал авиации, это как самолеты, так и вертолеты. Более того, Кузьминов добавил, что российские власти платят более 150 тысяч рублей за то, чтобы пилоты убивали граждан Украины.

В заключение российский летчик рассказал, что среди его знакомых пилотов были и те, кто отказывался выполнять боевую задачу. После этого их задерживали российские правоохранители.

23 августа появились сообщения, что российский вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ.

Вскоре стало известно, что Ми-8 ВС РФ оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУР под кодовым названием «Синица». Операция длилась более шести месяцев.

Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27 и Су-30 СМ.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.

Ми-8 приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы.

Пилот и его семья сейчас находятся в Украине, семью заблаговременно вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам.

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